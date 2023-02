Suspeitos aplicam golpe do falso PIX e compram açaí e bicho de pelúcia

Um adolescente de 14 anos e um jovem de 20 foram presos por darem o golpe do PIX falso para comer açaí e comprar cobertas e bichos de pelúcia, nesta segunda-feira (30 de janeiro), em Patrocínio, no Alto Paranaíba. Os suspeitos foram detidos.

Material apreendido com os suspeitos. — Foto: Polícia Militar / Divulgação

De acordo com a Polícia Militar, o crime foi descoberto depois que a proprietária de um estabelecimento comercial que vende sorvetes e açaí caiu no golpe. A vítima relatou para a Polícia Militar que recebeu a solicitação de um cliente pelo Whatsapp. Ele pediu a chave do PIX e fez a suposta transação bancária.

Foi enviado um comprovante de pagamento do PIX falso. A vítima só percebeu o golpe, após os pedidos sairem para a entrega. No entanto, os militares foram acionados e foram até os suspeitos que tentaram dispensar os produtos do crime e fugir. Além dos pedidos de açaí, foram encontrados com os suspeitos vários cartões de banco, plano de saúde, cartão estudantil e crachás. Tudo em nome de outras pessoas.

Durante a detenção dos suspeitos, uma outra vítima apareceu e contou que é vendedora ambulante e que o adolescente tinha comprado com ela cinco cobertores, um chapéu de palha e um bicho de pelúcia. Ele também deu o golpe do falso PIX nela. Todos os produtos foram encontrados na casa do adolescente e apreendidos. Os dois suspeitos foram detidos também.

Com O Tempo