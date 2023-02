Bêbada, filha agride mãe de 71 anos em Baldim a chutes e tapas

Uma idosa de 72 anos foi agredida pela própria filha na última terça-feira (31) em Baldim. De acordo com os outros filhos da vítima, a autora promove os maus-tratos quando está bêbada.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A mulher, de 33 anos, chegou mais uma vez alterada em casa e começou a discutir com a mãe sem motivo aparente. "Você podia morrer. Eu quero esta casa para mim!", gritava a autora, que passou a agredir a idosa com empurrões, chutes e tapas. A vítima caiu no chão e teve um pequeno corte no braço esquerdo.

A criminosa realizou o ato na presença da filha (que chamou a Polícia), de 12 anos, e do irmão. A mulher fugiu e não foi encontrada.

A idosa relatou o desejo da impetrar medida protetiva contra a autora. Ela dispensou atendimento médico.

