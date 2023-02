Leitor denuncia briga de trânsito na Rua Dr. Pedro Luiz onde envolvido aponta arma para motoqueiro no meio da rua

Um leitor do SeteLagoas.com.br relatou uma denúncia ao jornal sobre uma briga de trânsito ocorrida na manhã desta quinta-feira, na rua Dr. Pedro Luiz, no Centro de Sete Lagoas.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Segundo a informação, os motoristas de um carro e uma moto se desentenderam por causa de problemas no trânsito do local. Por isso, o motoqueiro acabou deferindo xingamentos contra o motorista do veículo, que reagiu à discussão apontando uma arma na direção do sujeito.

Ao visualizarem a ameaça, transeuntes que passavam correram tentando fugir do local. O motoqueiro fugiu e posteriormente o motorista se dispersou da região.

Ainda não se tem mais informações do ocorrido.

Da Redação