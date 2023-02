Operação férias seguras: A Polícia Militar de Sete Lagoas fala como foi a operação e dá dicas para a volta às aulas

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) manteve, até o dia 31 de janeiro, a operação férias seguras. O policiamento foi reforçado, buscando coibir, principalmente, o furto e o roubo contra residências neste período de férias.

Imagem: Divulgação - PM/MG

Em Sete Lagoas, segundo o Major Herivelton Camilo Soares, do 25º batalhão da Polícia Militar, a ação vem dando certo, já que o objetivo é fazer a guarda patrimonial do cidadão que vai viajar e deixar seu imovél ou estabelecimento fechado. Além disso, a operação Férias Seguras também visa proteger o lojista no final de ano, já que ela inicia em dezembro, quando o comércio está mais movimentado por festividades. “ Em dezembro, focamos muito nas áreas de comércio, porque os lojistas estão ali iniciando as vendas e a população sai para fazer suas compras de Natal e fim de ano. Então, no intuito de evitar furtos, focamos mais nessas áreas.” comentou o Major.

Além do foco principal da operação, a Polícia Militar continuou fazendo o policiamento do dia a dia - a atenção também está voltada para a questão criminal como um todo.

Segundo Soares, o 25º Batalhão vem observando, há mais de 4 anos, uma redução criminal. Em janeiro, houve uma redução significativa nos crimes de furtos e crimes violentos de 8,6% e apreensão de 16 armas de fogo decorrentes de denúncia da população.

O Major frisou a importância da população na ajuda do combate ao crime: “tem o 190 para estar denunciando crimes que estão acontecendo de imediato, e temos também o 181 onde pode-se denunciar aquele crime que o cidadão sabe que tá ocorrendo, tipo um tráfico de drogas, uma movimentação de pessoas diferentes em determinada localidade, um carro suspeito. Então, temos estes dois canais que a população pode estar utilizando no anonimato - não é necessário identificação,” concluiu. Para fazer denúncias de ocorrências, é importante que a pessoa passe o maior número de informações possíveis, principalmente se for no 181.

Ainda sobre a Operação, o Major Soares fala que a PM teve 38 ocorrências envolvendo o tráfico de drogas e em algumas houve apreendimento de armas de fogo. Assim, eles conseguem combater também o homicídio.

Ainda de acordo com o oficial, o número de furtos em dezembro e janeiro teve uma queda significativa. Ele acredita que a população está ficando mais atenta e seguindo as dicas da PM. A operação trouxe resultados.

Tratando-se da volta às aulas e trabalho, o Major deu algumas dicas, principalmente em relação ao uso de celular- já que o furto do mesmo é uma das ocorrências mais recorrentes na cidade. “Recomendamos que o cidadão tente utilizá-lo em locais com maior fluxo de pessoas, em locais bem iluminados, e carregá-lo de preferência no bolso da frente, assim como bolsas e mochilas”. Para as pessoas que estão saindo de casa, ou chegando, ele pede para que fiquem sempre bem atentos - “na hora que você está saindo da sua casa pela manhã, observar se não tem uma pessoa estranha aos arredores, se tiver, acione o 190 e faça o mesmo para caso você esteja chegando. Quando estamos chegando em casa, algumas pessoas tem o costume de já chegar apertando o controle para abrir o portão; recomendamos que a pessoa observe antes se tem algum estranho por perto, se for o caso passe direto, não entre em sua casa, dê uma volta no quarteirão e veja se a pessoa se mantém lá. Só entre na sua residência se você se sentir seguro.” concluiu.

Da redação Djhessica Monteiro.