Golpista instala 'chupa-cabra' em caixa eletrônico de banco de Curvelo

Está sendo procurado pela Polícia um homem que tentou instalar máquina chupa-cabra em um caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal em Curvelo, no último sábado (4).

Foto Ilustrativa: portalmidia.net

O suspeito chegou na agência e colou um adesivo com contatos telefônicos de atendimento ao consumidor falsos no portal de auto-atendimento, além do dispositivo que prende o cartão. A Polícia Federal fará uma inspeção nos caixas eletrônicos para saber se outros portais estão com a mesma tecnologia fraudulenta.

Como funciona o golpe

O golpe consistia em que, quando o cliente tivesse com o cartão preso ao caixa eletrônico, teria que ligar para a falsa central de atendimento informando do fortuito. Nisso, seria "orientado" a passar a senha pelo telefone para que o cartão fosse liberado.

Com a posse da senha, os estelionatários fariam antes mesmo da "devolução" do cartão saques limpando a conta da vítima.

Da redação