PM apreende crack em bar que servia como boca-de-fumo em Sete Lagoas

Um bar no bairro Santo Antônio "diversificou" a oferta de produtos vendidos: além das bebidas, eram vendido drogas. A Polícia Militar foi até o local e conseguiu prender o dono do estabelecimento e um cliente.

Foto: 25º BPM / Divulgação

A corporação recebeu denúncia anônima do comércio de ilícitos no local. Ao chegar no bar, na Rua Dr. João Batista, o proprietário tentou se esconder atrás do balcão e o cliente tentou fugir, todos sem sucesso.

Foram coletados 80 pedras de crack e R$ 116 em dinheiro vivo, todos pertencentes ao dono do bar. Presos em flagrante, os dois suspeitos foram levados até à delegacia.

Da redação com 25º BPM