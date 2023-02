Amigo mata outro a facadas após desentendimento em bar de Sete Lagoas

Um desentendimento entre amigos que bebiam em um bar causou um homicídio na noite dessa segunda-feira (6) no bairro Boa Vista. A causa seria ciúmes.

Foto: Reprodução Internet

Os homens, que trabalham juntos em uma siderúrgica, estavam no estabelecimento e quando foram embora começaram a se desentender, e após, se agredirem. O ciúme por conta de uma ex-mulher de um dos conhecidos é que que foi o estopim para a briga

Um dos indivíduos estava armado com uma faca e golpeou o amigo, que morreu no local. Ele teve perfurações no tórax, de acordo com a perícia da Polícia Civil.

O autor foi preso pela Polícia Militar já no centro da cidade, perto da Praça da Bíblia. Para a guarnição, ele confessou o crime, relatando que a vítima jogou uma pedra em sua direção, mas acertou numa cadeira. Nisso, ele cometeu o ato.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia. Já o corpo da vítima seguiu para o Instituto Médico Legal.

Da redação com Por Dentro de Tudo e Plantão Regional 24h