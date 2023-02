Mulher agride ex-companheiro até na presença da Polícia no Belo Vale

Foi detido na noite de terça-feira (7) uma mulher de 48 anos por agredir o ex-companheiro no bairro Belo Vale. De acordo com o homem, a autora o ameaçou de morte.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A vítima foi até a casa da ex-companheira, na Avenida Salvo Sanches Dumont, para conversar sobre o filho que tiveram juntos, que é usuário de drogas. Daí, a mulher partiu para a agressão - nem mesmo com a presença da Polícia no local ela parou, dando até soco no rosto do homem.

Ela foi detida, mas logo liberada após assinada o Termo Circustancial de Ocorrência.

Da redação