Confusão por uso de maconha em praça rende prisão de duas pessoas em Sete Lagoas

Uma confusão por causa de consumo de maconha em uma praça no bairro de Fátima, em Sete Lagoas, causou a prisão de um homem de 52 anos e um jovem de 18, na última segunda-feira (6).

Foto: arquidiocesedecampogrande.org.br

A história se iniciou quando o jovem, acompanhado de mais outras duas pessoas, estavam consumindo a droga. O homem então repreendeu o grupo, já que alegava que estavam fumando em frente à sua casa.

Ameaças

Cada um conta uma versão de como a confusão aconteceu: o jovem relatou que estava mesmo fumando maconha na rua (que também é morador), com um casal de amigos, mas o homem já teria chegado e xingando os presentes. Ainda de acordo com o rapaz, ele chegou com uma faca e, para se defender, jogou uma pedra em direção ao homem.

Já o morador relata que, após a repreensão, os jovens o agrediram com pedradas, causando escoriações no tórax. Não há a confirmação de que ele estava com uma faca.

Os dois foram detidos e assinaram um TCO, depois liberados.

