Homem é baleado cinco vezes numa emboscada em Sete Lagoas

A série de assassinatos em Sete Lagoas quase faz mais uma vítima: um homem de 24 anos foi baleado cinco vezes em uma emboscada no Barreiro, na madrugada desta quinta-feira (9).

Foto: Colourbas / Ilustração

O homem estava na casa de um amigo quando ouviu um barulho na rua, na qual lhe chamou atenção. Ao sair de casa, três homens encapuzados o cercaram e um deles disparou. Mesmo ferido, a vítima conseguiu entrar na casa novamente e, pulou muros para fugir dos atiradores.

O homem foi socorrido por um vizinho e um outro indivíduo, levado até o Hospital Municipal. A Polícia Militar foi chamada e foi tanto no centro de saúde, quanto no Barreiro. No local do crime, não obtiveram nenhuma informação sobre o crime.

Os autores ainda estão foragidos, com a identidade desconhecida.

Da redação com Por Dentro de Tudo