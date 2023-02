PM apreende carro com armas no caminho de Sete Lagoas ao clássico de ontem (13)

A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRV) apreendeu armas e foguetes em um veículo que seria de torcedores do Cruzeiro rumo ao clássico marcado para a segunda-feira (13) no Independência, em BH.

Foto: Polícia Militar/Divulgação

Os homens estavam trajados com camisas do clube e foram abordados pela polícia em uma operação na MG-010, mas não pararam. Foram encontrados dentro do veículo um revólver calibre 22, um bastão de beisebol, um soco inglês, fogos de artifício e pedaços de pau no veículo.

Os torcedores abandonaram o carro na região do Morro Alto, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, e fugiram a pé pelas ruas que alimentam a rodovia.

Os militares do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária estavam à procura dos suspeitos que ainda não haviam sido capturados até o fechamento desta reportagem. Os torcedores estavam no trajeto de Sete Lagoas a BH para assistir ao clássico entre Cruzeiro e Atlético ocorrido na segunda-feira (13).

Da Redação com Itatiaia