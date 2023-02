Carnaval de BH: Polícia Civil apreende cerca de duas toneladas de maconha em caminhão frigorífico

Na madrugada desta quinta-feira (16), durante uma operação da Delegacia Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), quatro suspeitos foram presos em flagrante e cerca de duas toneladas de maconha foram apreendidas em um caminhão frigorífico no bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Foto: Lucas Franco/TV Globo

A droga teria vindo de Dourados (MS) para ser distribuída durante o carnaval em Minas Gerais. De acordo com o delegado Thiago Machado, chefe da Divisão Operacional do Denarc, os presos incluem os dois motoristas, o proprietário do veículo e um indivíduo que já tinha envolvimento com o tráfico de droga.

Segundo o delegado chefe do Denarc, Antônio Prado, a droga apreendida tinha como destino o carnaval e seria distribuída durante o período festivo. O trabalho policial, no entanto, conseguiu desarticular o tráfico de drogas de forma preventiva, principalmente durante o período carnavalesco.

A polícia informou que a carga ilícita de maconha, com cerca de duas toneladas, estava misturada a uma carga lícita de 20 toneladas de frios. O grupo responsável pelo tráfico é especializado e teria utilizado café para disfarçar o cheiro da droga. A carreta foi apreendida em um ferro-velho pelos agentes.

Da redação com G1.