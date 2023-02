A Polícia Civil de Sete Lagoas prendeu um homem que recebeu um animal exótico pelos Correios

Na manhã desta sexta-feira, 17, um homem foi preso pela Polícia Civil de Sete Lagoas sob a suspeita de envolvimento em um esquema de tráfico de animais exóticos que são enviados pelos Correios. O flagrante ocorreu no bairro Belo Vale, quando uma encomenda contendo um filhote do réptil Dragão-barbudo, enviado do Rio Grande do Sul, chegou à residência do suspeito, localizada na rua Oscar Padilha.

Foto: Reprodução

A operação foi conduzida pela equipe de inteligência da Delegacia Regional de Sete Lagoas, após uma denúncia anônima que iniciou uma investigação estratégica dos agentes. Quando o agente dos Correios entregou a encomenda, a ação foi imediata e apenas a mãe do suspeito estava presente no local. O homem, de 25 anos, foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

A ocorrência ainda está em andamento, mas a perícia da Polícia Civil já confirmou que o animal apreendido é um Dragão-barbudo. Seguindo o protocolo, o réptil será encaminhado para uma clínica veterinária de Sete Lagoas até que sua destinação final seja determinada. O autor está sendo interrogado para fornecer detalhes da transação, incluindo informações sobre o valor pago e como a transação foi realizada. As informações coletadas serão enviadas para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que fará a identificação do vendedor.

O suspeito de Sete Lagoas deverá ser indiciado por crime ambiental, com base na compra de um animal exótico que não faz parte da fauna local. O delegado regional Dr. Alexandre Viana explicou que o processo de investigação está em andamento e, dependendo dos resultados, o suspeito pode enfrentar outras acusações relacionadas ao tráfico de animais exóticos.

O que é o Dragão-Barbudo?

O Dragão-barbudo é um réptil com escamas espinhosas, incluindo uma barba de espinhos sob o queixo, sendo uma espécie popular de animal de estimação devido à sua natureza mansa e ativa durante o dia.

Encontrados principalmente na Austrália, em áreas quentes e áridas, eles dependem do ambiente para regular a temperatura corporal, sendo necessário fornecer um habitat quente para eles.

A exportação de Dragões-barbudos selvagens da Austrália foi proibida na década de 1960, mas eles são criados em cativeiro nos Estados Unidos e apresentam uma variedade de cores que não são encontradas na natureza.

Da redação com Jornal Sete Dias.