Homem é detido no Itapuã com espingardas de diversos calibres

Foi detido um homem com diversas espingardas com calibres variados, no bairro Itapuã. Além das armas de longo alcance, foi apreendido também uma luneta telescópica.

Foto: 25º BPM / Divulgação

A Polícia Militar recebeu denúncia anônima sobre o local onde estaria o material. Ao chegar no local, foram coletadas três espingardas: calibre 22, 28 e uma de pressão. Juntamente com as armas, foi coletada munições de calibre 20 e 28, além da luneta.

O autor foi encaminhado para a delegacia.

Da redação com 25º BPM