Um homem foi preso em Januária sob suspeita de ter assassinado o próprio irmão a facadas e escondido o corpo em uma lagoa

Um jovem de 24 anos foi preso em Barra do Tejuco, zona rural de Januária, no Norte de Minas, por suspeita de matar o próprio irmão, de 21 anos. Quando preso, o acusado não informou a motivação do crime. No entanto, parentes relataram que ele sofre de transtornos mentais.

Foto: Reprodução

O jovem foi localizado pela polícia depois que testemunhas disseram que ele havia escondido o corpo da vítima em uma lagoa nos fundos de sua casa.

Ao chegarem ao local, os militares abordaram o suspeito, que prontamente indicou o local exato onde o corpo de seu irmão, João Paulo Pereira de Jesus, estava escondido. Infelizmente, ao encontrarem o cadáver, os policiais constataram que a vítima apresentava uma perfuração na parte de baixo do queixo e uma fratura no maxilar.

O acusado, que foi preso no local, não forneceu informações sobre a motivação do crime. No entanto, parentes do suspeito afirmaram que ele sofre de transtornos mentais.

Durante a investigação, uma faca e um filtro de água foram apreendidos como possíveis evidências relacionadas ao caso. O corpo de João Paulo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Januária para investigações adicionais.

Em Itacarambi outro homem atirou em seu irmão.

Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Militar em Itacarambi após atirar em seu irmão de 44 anos dentro de casa. O incidente ocorreu durante uma discussão entre os dois enquanto consumiam bebidas alcoólicas.

A vítima, identificada como Edson Alkimim Franco, foi atingida no abdômen e teve que ser socorrida em estado grave pelo Samu para o hospital de Januária. A arma utilizada no crime foi apreendida pela polícia.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: Itatiaia.