Homem mata o próprio pai a facadas durante briga em Janaúba, no Norte de Minas

Pai e filho estavam bebendo juntos em um bar e iniciaram uma discussão ao retornarem para casa.

Um homem de 31 anos foi preso pela Polícia Militar em Janaúba após matar o próprio pai a facadas na tarde de sexta-feira (17) no bairro Cerâmica da cidade. De acordo com testemunhas relatadas à PM, pai e filho estavam bebendo juntos em um bar e, ao voltarem para casa, iniciaram uma discussão e se agrediram mutuamente.

Durante a briga, o filho pegou uma faca e desferiu várias facadas no pai dentro da residência. Apolinário de Freitas Lopes, de 58 anos, foi atingido no braço direito, duas vezes nas costas e uma no ombro direito até o peito. O Samu foi acionado, mas constatou o óbito no local. O autor foi conduzido à delegacia com a faca utilizada no crime.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: Itatiaia.