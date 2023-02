Homem é preso por violência doméstica no município de Baldim; autor teria chutado o rosto da esposa

Um homem foi preso em flagrante suspeito de agressão contra sua esposa, nesta segunda-feira (20), no município de Baldim.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), após ingerirem bebida alcoólica, o suspeito e esposa iniciaram uma discussão, vindo ele a agredir a mulher com um chute no rosto, mesmo ela estando com a filha de cinco meses no colo.

A prisão ocorreu na Rua da Olaria.

O homem foi preso por crime de lesão corporal e encaminhado para Delegacia de Plantão de Sete Lagoas.

