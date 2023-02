Menor é apreendido por receptação de aparelho celular no São João

Foi apreendido na madrugada de segunda-feira (20) um menor de 15 anos acusado de receptação de um aparelho celular que tinha registro de furto ou roubo no bairro São João.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Haviam alguns indivíduos correndo pela Rua Santa Juliana com objetos na mão, alguns deles esconderam os materiais - isso chamou a atenção de uma patrulha da Polícia Militar, que lhes abordaram.

Na revista, foi encontrado com o menor o aparelho celular com a queixa de furto ou roubo. Para os agentes, ele relatou que encontrou o telefone na entrada do Cidade de Deus e não sabia que era um objeto com tal registro.

O adolescente foi levado para a delegacia.

Da redação