Família de Sete Lagoas é rendida por criminosos que se passavam por compradores de móvel anunciado na internet

Criminosos se passando por compradores interessados em uma mesa anunciada em um site de vendas na internet, assaltaram uma família do bairro Iporanga no último sábado (18).

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

As vítimas anunciaram o objeto e logo receberam o contato do suposto comprador, que fizeram a tratativa por lá, agendando a visita para ver o móvel no sábado. Chegado o dia do crime, o criminoso chegou com um comparsa, com as faces cobertas por camisa e armados de revólver.

Os ladrões renderam a família. Durante o crime, eles pegaram o telefone da vítima e retiraram da conta corrente da mesma R$ 5 mil, através de PIX.

Após, eles fugiram, sem serem encontrados pela PM. Informações podem ser repassadas para o Disque Denúncia, número 181.

Da redação com Por Dentro de Tudo