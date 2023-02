Crianças de 6 e 9 anos encontradas abandonadas em apartamento em BH são irmãs de menino que morreu com suspeita de maus-tratos

Crianças encontradas abandonadas em apartamento em BH deram nomes falsos à PM por orientação da avó; mãe está presa por suspeita de envolvimento na morte de outro filho.

Foto: Felipe Quintela/Itatiaia

Duas crianças, de 6 e 9 anos, foram encontradas abandonadas em um apartamento no bairro Lagoinha, região Noroeste de Belo Horizonte, na terça-feira (21) de Carnaval. Uma vizinha acionou a Polícia Militar (PM), informando que as crianças estavam há três dias sem comida e banho. Quando os policiais chegaram, as crianças deram nomes falsos por orientação da avó, já que a mãe delas está presa desde o dia 6 deste mês por suspeita de envolvimento na morte de outro filho, de 4 anos.

No dia 6 de fevereiro, a criança de 4 anos deu entrada na Upa São Joaquim de Bicas, na Grande BH, já sem vida, com fraturas, queimadura nos tornozelos e desnutrida. A mãe está presa desde então e é suspeita de envolvimento na morte do filho.

Conforme o boletim de ocorrência, as crianças que foram encontradas na terça-feira seguiam orientação da avó adotiva e deram nomes falsos para os policiais que atenderam o caso. Segundo a criança de 9 anos, a avó teria orientado eles a falarem nome falso. As responsáveis pelas crianças não foram encontradas no apartamento.

A avó adotiva foi identificada e está sendo procurada pela polícia. As crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar, mas não há informações sobre com quem elas estão no momento. A vizinha que encontrou as crianças afirmou que as mulheres que moram no apartamento são avó e tia adotivas, mas não sabia da mãe das crianças. As crianças foram encontradas com sinais de desnutrição.

A polícia investiga o caso e a mãe das crianças segue presa.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: Itatiaia