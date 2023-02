Mulher sobrevive após ser baleada quatro vezes na Liberdade, Região da Pampulha; namorado é suspeito

Segundo informações, horas antes do crime, a vítima, que é fisiculturista, postou em uma rede social que iria treinar com o suspeito, que também é fisiculturista e seu namorado.

Weldrin Lopes de Alcantara, de 44 anos, é suspeito de atirar contra a namorada. — Foto: Redes Sociais

Uma mulher de 37 anos foi vítima de quatro disparos durante uma discussão com seu namorado em seu apartamento no bairro Liberdade, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (23). Apesar dos ferimentos, a mulher conseguiu descer do apartamento e receber atendimento médico. O suspeito, identificado como Weldrin Lopes de Alcantara, de 44 anos, está atualmente foragido.

De acordo com o síndico do prédio, a mulher esperou pelo namorado por duas horas do lado de fora do edifício antes de entrar com ele. Testemunhas relataram ter ouvido uma discussão entre o casal, seguida por cerca de sete disparos.

Após o ocorrido, Weldrin tentou fugir de carro, mas o sistema automático do portão não funcionou, impedindo sua fuga. Ele abandonou o veículo e escapou por um terreno ao lado do prédio. A polícia, com o auxílio de cães farejadores e helicóptero, realizou buscas na área, mas o suspeito ainda não foi encontrado.

Segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), está sendo investigada uma tentativa de feminicídio e, até o momento, nenhuma prisão foi realizada. A perícia oficial já foi acionada e a arma de fogo, possivelmente utilizada no crime, foi localizada e apreendida no local. A vítima foi encaminhada para receber atendimento médico.

