Mulher morre com traumatismo craniano após dar entrada no Hospital Regional de Betim; família levanta suspeitas sobre o namorado

De acordo com a Polícia Militar, o namorado deixou a vítima na UPA Alterosas, localizada em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e desde então não foi mais encontrado. O incidente foi registrado como lesão corporal pelas autoridades competentes.

Juliana Carla faleceu nesta quarta feira 22 após dar entrada no Hospital de Betim com traumatismo craniano.— Foto: Arquivo pessoal

Uma mulher de 45 anos faleceu no início da tarde de quarta-feira ,22 , no Hospital Regional de Betim, na Grande BH, devido a um traumatismo craniano. De acordo com o boletim de ocorrência (BO) da Polícia Militar (PM), Juliana Carla Ferreira foi transferida para o hospital depois de dar entrada inconsciente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Alterosas, na terça-feira ,21 , levada pelo namorado. O suspeito deixou o local pouco depois e não foi mais localizado. O caso foi registrado como lesão corporal.

Segundo o BO, a PM foi chamada à casa do homem, no bairro Jardim das Alterosas, em Betim, por uma irmã de Juliana, mas ele não foi encontrado. A irmã apresentou aos militares um laudo médico do Hospital de Betim, que constatava que Juliana tinha um traumatismo craniano, além de "hematomas em membros superiores, tórax e região cervical”.

Na terça-feira ,21 , uma testemunha viu Juliana ser colocada em um carro pelo namorado e uma outra mulher. Ela também disse aos militares que Juliana estava “pálida e com os lábios arroxeados”. A família soube do ocorrido por um telefonema de uma vizinha do suspeito.

Juliana foi transferida para o Hospital Regional de Betim, onde exames teriam constatado o traumatismo craniano. Ela faleceu no início da tarde de quarta-feira ,22, devido a uma parada cardiorespiratória.

A irmã de Juliana afirmou que o casal tinha histórico de brigas e familiares tentaram convencê-la a terminar o relacionamento, de cerca de dois anos, mas sem sucesso. O suspeito tem dois registros de casos relacionados à lei Maria da Penha, de 2017, e um mandando de prisão de 2019.

A Polícia Civil está investigando o caso e, até o momento, o suspeito não foi conduzido à delegacia. O Hospital Regional de Betim não forneceu mais informações sobre a paciente.

