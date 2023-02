Construção da ETE Sete Lagoas é alvo de ladrões; vigilante foi rendido

O roubo a canteiro de obras em Sete Lagoas já virou uma rotina: dessa vez, a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da cidade, na comunidade de Areias, foi a escolhida pelos bandidos.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Ilustração / Arquivo

O vigilante da obra, de 59 anos, estava fazendo uma refeição na copa do escritório criado no lugar quando ouviu um estrondo. Eram três criminosos que arrombaram a porta do local; eles estavam armados e com toucas no rosto.

Rapidamente, os criminosos o renderam e o amarraram na sala de almoxarifado. Enquanto era ameaçado de morte, os ladrões insistiam com ele para descobrir onde ficava a bobina de fio de cobre, alvo dos criminosos.

Além de levarem a bobina, eles roubaram compactadores, serras, furadeiras, lixadeira, máquina de solda, notebooks, TV, fritadeira elétrica, dentre outros materiais. Os objetos foram colocados em carros, e na sequência, deram fuga.

Até agora ninguém foi preso nem a identidade dos suspeitos foi conhecida.

Da redação