Briga entre padrasto e enteado vira caso de Polícia no Bouganville

A Polícia Militar teve que intervir em uma briga de padrasto e enteado no bairro Bouganville, em Sete Lagoas. Os autores estavam com cortes pelo corpo.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

G.A (51 anos) foi encontrado pela guarnição com marcas de sangue pelo corpo, segurando um facão, enquanto S.F.S (34 anos) estava com cortes nas costas, dedo e antebraço direito. De acordo com a corporação, foi necessário realizar um torniquete no ferido, que foi levado até ao Hospital Municipal.

Versões

O padrasto disse que estava em casa com a companheira quando o filho dela chegou alterado, e numa discussão, começou a cuspir nela. Nisso, S.F.S. teria quebrado uma janela com um soco, tendo o antebraço cortado. Ainda irritado, o filho avançou contra a mãe e G.A. interveio. Ainda conforme sua fala para a Polícia, S.F.S. o segurou pelo pescoço - para se defender, o padrasto se armou com um facão e o golpeou nas costas e dedo. Ferido, S.F.S. se escondeu na casa vizinha, que é de sua avó.

Já S.F.S. disse que foi até a casa da mãe buscar sua filha e que lá foi repreendido pela mãe por algumas atitudes. Ele nega que tenha cuspido na mãe, mas que teria salivado bastante por conta das discussões e que perdigotos foram à direção dela. S.F.S. afirma que socou a janela e que G.A. se armou com o facão, o golpeando de maneira injustificada.

Os dois homens foram detidos em flagrante, e G.A. foi levado para a delegacia com o facão apreendido. Já S.F.S. ficou no Hospital Municipal onde se recupera das lesões.

Da redação com 25º BPM