Acidente de trânsito em Sete Lagoas provoca fúria em PM que atira para o alto

Um acidente de trânsito provocou a fúria de um policial militar em Sete Lagoas, na última sexta-feira (24) no bairro São João.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Um motorista de uma pá carregadeira estava passando pela Rua Sítio da Abadia, quando percebeu que o veículo estava com problemas nos freios. Ao fazer uma conversão repentina para tirá-lo da via, ele colidiu com um Fiat Palio conduzido pelo militar, de 41 anos. O agente, então, sacou a arma e atirou para cima.

O disparo não atingiu o condutor da pá carregadeira. Viaturas da PM foram acionadas e o comandante do policiamento foi até o local. De acordo com a corporação, medidas foram tomadas acerca da conduta do policial. Sua arma, com carregador e 11 cartuchos foram entregues na delegacia.

Da redação