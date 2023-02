Trio é detido em casa abandonada que servia para o tráfico de drogas em Sete Lagoas

Um imóvel abandonado servia para que dois homens e uma mulher o utilizassem para o tráfico de drogas, no bairro Centenário, em Sete Lagoas. A Polícia Militar prendeu os suspeitos através de denúncia.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A ação aconteceu no sábado (25) na Rua São Domingos. Quando os agentes chegaram no imóvel, encontraram A.G.L.J. (30 anos), que tentou jogar fora uma peteca de cocaína. Ele foi abordado e em busca pessoal foi econtrado um microtubo com a substância e dinheiro.

Já dentro da casa, G.S.P. (44 anos) foi flagrado com uma bucha de maconha. J.S. (31 anos) estava com 14 pedras de crack. Nos cômodos da casa, foi encontrado mais dinheiro, 25 pedras de crack e 39 microtubos de cocaína. Por fim, no quintal foi encontrado material para dolagem e fracionamento de entorpecentes.

Para a PM, J.S. e G.S.P. disseram que eram usuários. Mesmo assim, eles e A.G.L.J. foram detidos acusados de tráfico de drogas e encaminhados para a delegacia.

Da redação