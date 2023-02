Vizinha ataca mulher com faca em bar-mercearia no bairro Padre Teodoro, em Sete Lagoas

A vítima foi atacada por outra mulher em um bar-mercearia e a motivação ainda não foi determinada.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e encontra-se internada no Hospital Municipal. Foto: Desconhecido

Na noite desta segunda-feira, 27, uma mulher de 52 anos foi vítima de um ataque com faca na rua Contagem, no bairro Padre Teodoro em Sete Lagoas. Segundo relatos, a vítima estava em um bar-mercearia quando foi agarrada pelo pescoço por uma vizinha, que desferiu um golpe de faca na cabeça, causando um corte no couro cabeludo e arranhões no rosto.

A suspeita fugiu do local e ainda não foi localizada. A vítima recebeu atendimento do SAMU e foi encaminhada ao Hospital Municipal.

Da redação

Fonte: MegaCidade