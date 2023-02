Mulher é assassinada a tiros e bebê é baleado em Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte

Mãe e filha estavam caminhando quando foram surpreendidas por dois homens em uma motocicleta, e infelizmente a bebê foi atingida na panturrilha. Não temos informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Foto: Ilustrativa

Na última segunda-feira (27), uma tragédia abalou a cidade de Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte. Uma jovem de apenas 19 anos, identificada como Rita da Cássia de Oliveira, foi assassinada a tiros enquanto caminhava pelo bairro Vila Maria II empurrando o carrinho de seu bebê de 1 ano. A criança também foi atingida na panturrilha esquerda e foi levada às pressas pelos policiais para o Hospital Santa Casa de Lagoa, acompanhada pela avó materna. Não há atualização sobre seu estado de saúde.

De acordo com o boletim de ocorrência, a dupla de criminosos surpreendeu mãe e filha em uma motocicleta. O garupa desceu e chamou pela vítima, dizendo "Perdeu, Ritinha". Em seguida, a jovem foi atingida por vários tiros, sendo que a perícia constatou pelo menos 14 disparos. Infelizmente, Rita não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A mãe de Rita relatou à polícia que a filha era namorada de um homem preso por envolvimento com tráfico de drogas e homicídios. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime brutal que deixou a população chocada e revoltada. As investigações seguem em andamento.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) agiu com rapidez e deslocou uma equipe de peritos ao local do crime, a fim de realizar os primeiros levantamentos e coletar vestígios que possam subsidiar a investigação. O celular da vítima também foi apreendido e será periciado pela equipe de técnicos.

A PCMG instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias, a motivação e a autoria desse crime bárbaro. Até o momento, no entanto, nenhum suspeito foi conduzido à delegacia de plantão para prestar esclarecimentos. As investigações prosseguem e a polícia conta com a ajuda da população para solucionar esse caso e levar os responsáveis à justiça.

