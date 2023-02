Mineiro suspeito de canibalismo em Amsterdã é preso em Portugal

Begoleã Fernandes, um jovem de 26 anos natural de Matipó, localizada na Zona da Mata mineira, foi preso em Lisboa na segunda-feira, 27, um dia após cometer o crime que ocorreu no domingo, 26.

Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem de Matipó, na Zona da Mata mineira, foi preso na noite de segunda-feira, 27, no aeroporto de Lisboa, em Portugal, sob suspeita de homicídio e canibalismo em Amsterdã, na Holanda. O suspeito, identificado como Begoleã Fernandes de 26 anos, carregava carne suspeita em sua bagagem e foi abordado enquanto tentava embarcar em um voo para Belo Horizonte.

De acordo com o jornal Correio de Manhã de Portugal, Fernandes é suspeito de um homicídio que ocorreu em Vegasstraat, no norte de Amsterdã. O crime teria acontecido no domingo à noite, 26, e o suspeito teria fugido para Portugal logo em seguida.

A polícia portuguesa informou que o suspeito chegou ao país em um voo que partiu de Amsterdã, porém, ao apresentar um passaporte falso italiano, acabou levantando suspeitas e foi abordado. As autoridades europeias confirmaram a verdadeira identidade do suspeito e a existência de um mandado de prisão emitido pela justiça holandesa.

Segundo o Correio de Manhã, Fernandes foi detido e aguarda a decisão do tribunal sobre sua possível extradição para a Holanda.

Carne na mala

Segundo o jornal português, na bagagem de Begoleã foram encontrados uma amarra, roupas sujas de sangue e uma embalagem plástica contendo "pedaços suspeitos de carne". O material foi enviado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Lisboa para análise, já que existe a possibilidade de se tratar de carne humana.

O Correio de Manhã relatou que a vítima do homicídio seria um homem chamado Alan Lopes, que trabalhava como açougueiro na Holanda. Begoleã, que já teria sido morador de rua no país, teria sido acolhido por Lopes. Acredita-se que o crime tenha sido motivado por uma dívida que Lopes teria cobrado do suspeito.

Da redação, Djhessica Monteiro

Fonte: O Tempo