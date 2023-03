Carne encontrada na mala de suposto canibal não está ligada à vítima morta na Holanda

A polícia do país onde o crime ocorreu divulgou a informação aos jornais locais; o suspeito, o mineiro Begoleã Mendes Fernandes, de 26 anos, continua detido em Portugal.

Bergoleã (esquerda) era amigo da vítima Alan Lopes (direita) — Foto: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

A polícia holandesa informou que os pedaços de carne encontrados na mala de Begoleã Mendes Fernandes, de 26 anos, durante sua tentativa de embarque para Belo Horizonte no aeroporto de Lisboa, em Portugal, não têm relação com o homicídio ocorrido em Amsterdã, na Holanda, do qual ele é suspeito.

A suspeita de canibalismo ainda não foi confirmada, pois a carne apreendida está sendo submetida a exames pela polícia portuguesa. De acordo com o jornal Het Parool, após a prisão, o mineiro teria admitido que matou a vítima após ela tentar cobrar uma dívida. A polícia holandesa afirmou que a carne encontrada na mala não tem ligação com o homicídio, e que Begoleã é suspeito de assassinato ou homicídio culposo, mas não de canibalismo.

Familiares da vítima relataram que amigos do jovem morto receberam mensagens do mineiro confessando o crime. Marco Cunha, de 23 anos, que seria o melhor amigo da vítima, disse ao Het Parool que Begoleã afirmou que estava se defendendo de Alan, que fingiu ser um canibal. Outros amigos receberam mensagens semelhantes.

A vítima



Alan Lopes, um jovem de 21 anos de Brasília que vivia com sua família na Holanda há vários anos e trabalhava como açougueiro no país, foi encontrado em casa com ferimentos de faca, segundo veículos locais.

Sua mãe, que também reside no país, publicou uma mensagem emocionada nas redes sociais. "Em breve me despedirei de você, te darei o último beijo e tocarei seu rosto pela última vez. Mas essa despedida é temporária, pois estaremos juntos novamente. Preciso ficar aqui por mais algum tempo, cuidando de suas irmãs", escreveu a mulher. "Sua bondade te tirou de nós, mesmo que eu tenha te avisado, meu amor. Já sinto muito a sua falta, mas sei que você está em um lugar bom, porque com um coração tão grande e tão lindo, não poderia ser diferente. Te amo além da vida. Descanse em paz meu menino", continuou a mãe de Alan.

Da redação, com O Tempo.