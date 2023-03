Solenidade no 25º Batalhão de Polícia Militar homenageia militares e parceiros destacados em 2022

46 policiais recebem Medalha de Mérito Militar Grau Bronze durante evento comemorativo do aniversário de 27 anos da unidade.

Policia Militar comemora 27 anos da instalação do 25º Batalhão em Sete Lagoas. Foto: Divulgação

O 25º Batalhão de Polícia Militar realizou nesta quarta-feira (01) uma solenidade especial para celebrar a outorga das medalhas de mérito militar e a entrega dos diplomas de destaque do ano de 2022, além de comemorar o aniversário de 27 anos da unidade. O evento aconteceu no auditório da Faculdade Santo Agostinho e contou com a presença de autoridades militares e civis.

Durante a cerimônia, 46 militares foram agraciados com a Medalha de Mérito Militar Grau Bronze, em reconhecimento ao seu trabalho e dedicação em prol da segurança pública. Além disso, o Comandante da 19ª Região de Polícia Militar, Coronel Murilo César, e o Comandante do 25º BPM, Tenente Coronel Onézio, entregaram um troféu simbólico aos militares que mais se destacaram ao longo do ano e aos parceiros que contribuíram para o crescimento e fortalecimento da PMMG, especialmente do 25º BPM.

O evento foi marcado por homenagens emocionantes e palavras de agradecimento por parte dos homenageados, que se sentiram honrados com a distinção recebida. A solenidade reforça o compromisso da PMMG em valorizar e reconhecer o trabalho de seus policiais e parceiros, em busca de uma sociedade mais segura e justa.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: 25º Batalhão