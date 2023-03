Na quarta-feira (1/3), a frota da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi reforçada com a chegada de 131 novas viaturas. A cerimônia de entrega ocorreu no auditório do edifício Tiradentes, em Belo Horizonte, e contou com a presença do vice-governador Professor Mateus.

Foto: Cristiano Machado/Imprensa MG

O investimento de R$ 20,6 milhões para a aquisição dos veículos foi possível graças a um convênio federal entre a PCMG e o Senado, bem como emendas parlamentares de deputados federais. Esse reforço na frota irá beneficiar diretamente 73 municípios, do Norte ao Sul de Minas, permitindo que as unidades policiais contempladas aprimorem seus trabalhos de investigação e repressão ao crime na área em que atuam.

Sete Lagoas será contemplada com duas viaturas.

Todos os veículos entregues hoje são do modelo Renault Duster, ano 2022/2023, caracterizados nos padrões da PCMG, com cela para transporte de presos.

“Esta entrega significa um avanço muito significativo para a população como um todo. O apoio do parlamento fica cada vez mais evidente neste momento, pois não seria possível disponibilizar esses veículos se os deputados e senadores não estivessem do nosso lado, apontando as necessidades de cada região e, também, com os envios de emendas”, destacou o vice-governador.

“Só assim é possível garantir que equipamentos adequados cheguem às nossas forças de segurança para que elas possam continuar realizando um trabalho que garanta que Minas Gerais continue sendo um lugar seguro e bom de se viver”, complementou.



“É um avanço muito significativo. Já fizemos a inserção de 739 viaturas na frota ao longo da atual gestão - e temos a expectativa de chegar ao total de 1.100 novos veículos até o fim deste ano”, ressaltou a delegada-geral e chefe interina da PCMG, Irene Franco.

“Isso significa melhores condições de trabalho, valorização e fortalecimento da instituição e melhoria na nossa capacidade investigativa. Ressalto aqui que a PCMG tem se organizado melhor, de forma mais eficiente, e está pronta para crescer ainda mais”, finalizou.

Da Redação com Agência Minas