Polícia Civil segue investigando ocorrência que vitimou servidores da Codesel

Após o acidente ocorrido na última quinta-feira (23), na junção entre as avenidas Marechal Castelo Branco e Secretário Divino Padrão, em Sete Lagoas, no qual duas servidoras da Codesel vieram a óbito e outro servidor precisou ser encaminhado ao hospital, a Polícia Civil iniciou investigações para apurar o ocorrido.

Foto: Polícia Civil / Ilustrativa



Daniela dos Santos, titular da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas informa que as investigações iniciaram-se na data do acidente já com interrogatório ao motorista. Ela esclarece que nos casos de crimes de lesão e homicídio no trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro prevê em seu Artigo 301 que não haverá prisão em flagrante caso o condutor permaneça no local para socorro às vítimas e devidos trabalhos da Polícia, razão pela qual ele foi liberado após prestar suas declarações.

A titular informa ainda que as testemunhas também já estão sendo intimadas a depor e que foi solicitada à seção de perícia o envio dos laudos técnicos com a maior brevidade possível. Eles serão fundamentais para a conclusão do Inquérito, salientando-se que os peritos estão dentro do prazo para a conclusão dos trabalhos.

O veículo estava com licenciamento anual em atraso e, aparentemente, com estado de conservação ruim. A confirmação ou não desse estado se dará após a conclusão dos trabalhos da perícia técnica.

O caminhão estava carregado com ferro gusa. Sua carga estava regular com nota fiscal e foi restituída ao responsável.

Sobre possíveis indenizações às vítimas e familiares dos envolvidos, Daniela dos Santos esclarece que trata-se de questão a ser solucionada na esfera cível, cabendo à Polícia Civil a apuração dos crimes de trânsito cometidos naquela ocasião. Ela reforça ainda que a Polícia Civil está empenhada na rápida conclusão desta investigação.

Da Redação