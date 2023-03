PM frustra tráfico de drogas em Sete Lagoas após denúncia de carregamento de entorpecentes

Uma grande operação da Polícia Militar conseguiu surpreender o tráfico de drogas na região do Itapuã na tarde de quinta-feira (2). No local foram encontrados armas, munição e muito material para embalar os entorpecentes.

Foto: 25º BPM / Divulgação

A inteligência da corporação recebeu a informação do carregamento e montou um operativo com cães farejadores e equipe especializada. Dois homens foram presos no local com uma espingarda calibre 36 e mais 24 munições. Foram encontrados oito tabletes, quatro barras e diversas porções de maconha, além de celulares e material para embalo das drogas.

Os autores foram detidos e responderão por tráfico e posse irregular de arma de fogo.

Da redação com 25º BPM