Tiroteio em festa de aniversário em Itabira deixa sete feridos

Dois adolescentes, um menino de 13 anos e uma garota de 12, foram incluídos entre as vítimas; aparentemente, o alvo eram traficantes envolvidos em uma disputa territorial com outro bairro.

No fim da noite de sexta-feira (3 de março), um tiroteio interrompeu uma celebração de aniversário em um bairro de Itabira, região Central de Minas Gerais, deixando sete pessoas feridas. Um homem armado disparou 14 vezes contra o local onde cerca de 50 pessoas estavam reunidas em um bar.

Entre as vítimas, encontram-se dois adolescentes, um menino de 13 anos e uma garota de 12, além de dois homens de 23 e 32 anos, três mulheres de 19, 18 e 52 anos. Felizmente, nenhum dos feridos sofreu lesões graves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento aos feridos, e parte deles foi levada para o Pronto-Socorro da cidade.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o Samu prestando socorro aos feridos. A PM foi informada de que o local era um bar onde ocorria uma festa de aniversário e que um homem usando um capacete com viseira escura chegou e começou a atirar. A polícia recolheu 14 cápsulas de calibre 9mm no local, e a perícia da Polícia Civil foi chamada.

De acordo com a PM, testemunhas afirmaram que várias das vítimas não tinham relação com o crime e que os alvos seriam quatro homens envolvidos com o tráfico de drogas, entre eles as duas vítimas de 23 e 32 anos. Acredita-se que o motivo dos disparos tenha sido uma guerra entre traficantes dos bairros Pedreira e Nova Vista. As testemunhas não conseguiram identificar o criminoso, mas suspeitam que outras pessoas possam ter participado do atentado. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Itabira.

