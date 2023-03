Caso chocante em Minas Gerais: Um adolescente está sendo investigado por acusações de abuso sexual envolvendo sua mãe

A mulher informou que foi ameaçada com uma faca pelo filho e abusada tanto em uma mata quanto em casa, já o suspeito nega o crime.

Foto: Ilustrativa

Um caso de suspeita de estupro envolvendo uma mulher de 40 anos e seu filho adolescente de 17 anos foi registrado na zona rural de São João das Missões, no Norte de Minas Gerais. De acordo com relatos da vítima à polícia, ela teria sido ameaçada com uma faca e violentada tanto em uma mata quanto em sua residência, enquanto o adolescente nega as acusações.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a mulher relatou ter discutido com sua filha, o que levou seu filho a iniciar uma discussão com ela também. Ao retornar para casa após o desentendimento, ela notou que o filho a seguia. A partir daí, o adolescente teria utilizado a violência e a ameaça com uma faca para cometer o estupro, conforme relatado pela mulher à PM. O ato teria ocorrido durante toda a madrugada e manhã seguinte, segundo a vítima.

Uma testemunha afirmou ter ouvido o suspeito gritando para a mãe abrir as pernas e viu o adolescente segurando as pernas da vítima. A mulher gritou para a testemunha não se aproximar, pois o garoto estava armado. A testemunha, então, chamou a polícia. O suspeito foi encontrado na casa da mãe pelos policiais e, embora tenha admitido ter brigado com a genitora por causa da irmã, negou ter cometido o estupro. A mulher foi levada ao hospital para passar por exames e o suspeito foi detido. Uma medida protetiva em favor da mãe foi expedida contra o filho.

Da redação com O Tempo.