Homem é preso em Minas Gerais suspeito de ameaçar criança em troca de conteúdo sexual

De acordo com a investigação, o homem pedia fotos e vídeos da menina, de nove anos, ameaçando a vida de sua família.

Foto: Ilustrativa

Um homem de 25 anos foi preso nesta segunda-feira (6) em Tapira, no Alto Paranaíba, sob investigação de compartilhar e receber imagens de conteúdo sexual envolvendo uma criança de nove anos. O crime foi denunciado no Dia das Crianças de 2021. No celular do jovem foram encontradas outras mensagens com menores de idade.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), os pais da menina descobriram as conversas entre a filha e um homem desconhecido pelo celular. Ao averiguar as mensagens, encontraram fotos e vídeos da menina nua. A criança relatou que enviou as imagens para o homem por medo de que ele matasse o seu pai.

A investigação policial identificou o suspeito e encontrou mais conversas entre ele e outras crianças, com envio e recebimento de conteúdo sexual. A PCMG solicitou a prisão preventiva do homem, que foi deferida pela Justiça. O suspeito afirmou estar arrependido pelo crime e foi encaminhado ao sistema prisional.

A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais, vinculada à 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Araxá, foi responsável pela ação.

Da redação com O Tempo.