Dupla é presa em flagrante por tráfico de drogas em residência de bairro São Francisco

A ação da Polícia Militar resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de drogas, dinheiro e materiais para o preparo de entorpecentes.

Imagem: Divulgação/ PM

Em mais uma ação da operação antidrogas e repressão aos crimes violentos contra o patrimônio, a Polícia Militar realizou uma prisão em flagrante no bairro São Francisco, na região da preventiva. A guarnição, comandada pelo 2ºSgt Hebert e Sd Oliveira, recebeu informações sobre dois indivíduos suspeitos que estariam realizando intenso tráfico de drogas na modalidade teledrogas e fazendo o refino das substâncias em uma residência da região.

Ao chegar ao local, os militares encontraram os suspeitos dentro de um veículo Fusion, que tentaram despistar a presença da polícia, mas foram abordados pela equipe. Com o apoio da Tático Móvel 32310, foram encontradas no veículo contas de água e luz com o endereço da residência onde estavam sendo refinadas as drogas.

No local, os policiais confirmaram que se tratava de um laboratório de refino de drogas e prenderam em flagrante J. M. M de 32 anos e D. C. M. F de 23 anos, moradores do bairro São Francisco. Com a dupla, foram apreendidos 22 tabletes de maconha, 50 porções da mesma droga, uma bucha de maconha, sete pinos de cocaína, uma porção grande de ácido bórico, R$191,00 em notas, duas munições calibre .38, uma munição calibre .380, cinco galões de 5 litros com produto para preparo de drogas, três balanças de precisão, um rádio comunicador, dois aparelhos de celular e materiais para dolagem.

A ação resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de uma grande quantidade de drogas e materiais relacionados ao tráfico, demonstrando o comprometimento da Polícia Militar com a segurança da população e o combate ao crime na região.

Da redação.