Homem estupra e tenta matar ex-companheira em Fazenda Velha; vítima se fingiu de morta

Um homem de 43 anos, insatisfeito com o fim do relacionamento, estuprou e tentou matar a ex-companheira, de 52 anos, na última quarta-feira (1º) em Fazenda Velha. O homem tinha a intenção de tirar a própria vida após o ato.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

I.M.S. foi até a casa da vítima, com a suposta intenção de conversar e beber água (já que não tinha mais acesso a entrada do portão eletrônico da casa da ex). Quando a mulher foi atender, ele forçou a entrada.

Vítima se fingiu de morta

I.M.S., já dentro da casa, pegou um pano embebido com thinner e colocou no rosto na mulher, que ficou inconsciente. Nisso, ele a enforcou e a amarrou com um fio, tendo ela desmaiado. O ex-companheiro a estuprou duas vezes.

A vítima acordou momentos depois, já desamarrada. Ela fingiu que estava morta para evitar que o I.M.S. fizesse mais algo. Quando o homem saiu do seu raio de alcance, ela fugiu pelo portão da casa, que estava destrancado, e pediu socorro para a Polícia.

Bilhetes de despedida

A Polícia chegou até o local e viu que o Volkswagen Gol do suspeito estava por lá. I.M.S. virou as câmeras de segurança para evitar ser flagrado. Dentro do carro foram encontrados o thinner e uma bucha de estopa, usados para deixar a vítima inconsciente.

Ainda no carro foram vistos bilhetes de despedida, dando a entender que se mataria. I.M.S. foi encontrado na cozinha da casa da vítima, deitado, junto com uma garrafa de cachaça (a entender de que teria consumido a bebida).

O autor foi detido, levado até à delegacia. Já a vítima foi encaminhada até o Hospital Municipal.

Da redação