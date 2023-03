Adolescente morre em escola de Minas Gerais após briga no primeiro dia de aula

Agressor confessou que atacou colega por desentendimento no primeiro dia de aula; escola suspende aulas para prevenir novos incidentes.

Foto: Reprodução/Facebook/Oitavo Batalhão

Um trágico incidente ocorreu nessa segunda-feira (6) em uma escola estadual na cidade de Nepomuceno, no Centro-Oeste do Estado, quando um adolescente de 14 anos perdeu a vida após ser ferido no pescoço por um estilete utilizado como arma por um colega de classe, de 15 anos.

A polícia foi chamada à escola para intervir em uma briga entre alunos, e o ferido foi prontamente levado ao hospital. Após investigações, o adolescente agressor foi encontrado e confessou ter atacado o colega por causa de um "desentendimento" ocorrido no primeiro dia de aula.

Testemunhas relataram que a vítima foi atingida na porta da escola, após deixar a aula, e que algumas pessoas tentaram ajudá-lo antes de levá-lo ao hospital. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O agressor foi detido em flagrante e está sob custódia da Justiça, acusado de ato infracional análogo a homicídio. O 8º Batalhão da Polícia Militar, que atua na região, salientou que se tratou de um "fato isolado, sem precedentes, ocasionado por motivos fúteis", e pediu o apoio da comunidade para reportar brigas e comportamentos suspeitos.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) emitiu uma nota lamentando a morte do estudante durante a briga com um colega, e suspendeu as aulas na noite de segunda-feira e também nesta terça-feira (7) como forma de prevenir futuros incidentes.

Da redação com O Tempo.