Crime violento deixa uma mulher morta e um homem ferido no bairro Marimbá, em Betim

A moça era o alvo pretendido, mas o homem foi atingido por estar presente. Acredita-se que o crime tenha sido motivado pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

Homicídio foi na rua Álvaro da Silveira - Foto: Ronaldo da Silveira

Uma mulher de 32 anos foi vítima de homicídio na manhã desta quarta-feira (8), no bairro Marimbá, em Betim, região metropolitana de BH. Durante o crime, um homem de 44 anos também foi atingido, mas sobreviveu aos disparos.

Segundo informações do sargento Moreira, do 33º BPM, quatro homens encapuzados saíram de um carro na rua Álvaro da Silveira e começaram a disparar em direção a um bar. Ao ver a cena, um homem de 44 anos entrou correndo no terreno onde ficam algumas casas, mas foi baleado nas costas e caiu do alto de uma escadaria.

A mulher também desceu a escadaria e tentou fugir para o fundo do terreno, mas foi alcançada pelos autores e atingida por disparos de arma de fogo. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O homem ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Regional de Betim. Embora estivesse consciente, ele não sentia o movimento das pernas e estava em estado grave.

Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que se trate de um acerto de contas, uma vez que a vítima tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e estelionato. Os criminosos aparentemente tinham como alvo apenas a mulher, e o homem acabou sendo atingido por estar no lugar errado.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os trabalhos de praxe no local e confirmar quantos tiros a vítima recebeu. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Betim.

Da redação com O Tempo.