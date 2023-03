Homem suspeito de estuprar mulheres após atropelá-las é preso em Governador Valadares

O suspeito é conhecido por praticar frequentemente este tipo de crime, utilizando um objeto chamado 'enforca gato' para imobilizar suas vítimas e cometer os estupros.

Suspeito foi preso em Governador Valadares — Foto: Polícia Civil Minas

Um homem de 37 anos, suspeito de praticar atropelamentos intencionais e usar um objeto chamado "enforca gato" para imobilizar mulheres e estuprá-las, foi preso em Governador Valadares, Minas Gerais, na terça-feira, 7 de março. O suspeito possuía um mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime cometido no Rio Grande do Sul.

De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão em aberto se referia a um caso ocorrido em 12 de fevereiro, quando o suspeito atropelou e estuprou uma mulher em Santa Maria do Herval, RS. Ele fugiu do estado e se escondeu primeiro em São Paulo, antes de seguir para Minas Gerais. As polícias de ambos os estados compartilharam informações, permitindo a localização e captura do suspeito.

O homem é considerado um dos criminosos mais procurados do Brasil, tendo sido preso em 2014 por atropelar e estuprar uma mulher que ficou gravemente ferida. Sua prisão nesta terça-feira ocorreu em um restaurante à beira da rodovia BR-116, no perímetro urbano de Governador Valadares. Ele foi encontrado com o objeto "enforca gato", usado para imobilizar as mulheres durante o estupro.

O suspeito já tinha diversas passagens pelo sistema prisional por diferentes crimes. Em 12 de fevereiro, quando cometeu o estupro no Rio Grande do Sul, ele estava usando uma tornozeleira eletrônica, que rompeu antes de fugir. Ele foi encaminhado ao sistema prisional após a sua prisão.

Da redação com O Tempo.