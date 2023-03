Homem agride companheira dentro de supermercado em Santana de Pirapama

Um homem de 40 anos agrediu a companheira dentro de um supermercado no Centro de Santana de Pirapama, na última terça-feira (7). O autor já é acusado de maltratar a mulher.

Foto Ilustrativa: aviagemdosargonautas.net

No boletim de ocorrência da Polícia Militar, J.G.O.P. e a vítima iam pescar quando entraram no estabelecimento. A mulher relatou que foi até uma seção do local e pediu ajuda a um funcionário do supermecado, quando o autor se enfureceu.

J.G.O.P. dizia que a mulher estaria marcando um encontro com o funcionário e que "ele não era bobo". Nisso, o homem começou a agredi-la com soco e tapas, além de xingá-la.

A Polícia foi acionada, mas J.G.O.P. fugiu, ainda sem ser encontrado. Para os militares, a mulher relatou que já foi diversas vezes agredida, e que o companheiro sem a ameaça quando tenta acabar com o relacionamento, que dura cerca de dois anos.

Ainda no relato, após a agressão, o homem ainda continuou a ameaça-la através do WhatsApp. Ela foi levada ao pronto-atendimento do município.

Da redação