Funcionária entrega falso atestado médico para empresa com carimbo extraviado de agente da saúde de Sete Lagoas

Mais um daqueles casos que nem parecem verdade: uma funcionária de um supermercado de Sete Lagoas entregou um atestado falsificado em seu trabalho, utilizando de um carimbo extraviado de uma profissional de saúde. O que não se imaginava é que a dona do carimbo descobriu a situação.

Foto ilustrativa: opiniaorh.com

O caso aconteceu na segunda-feira (6). A funcionária do supermercado apresentou o atestado médico para a empresa com o carimbo de uma trabalhadora da UBS Cidade de Deus. Mas, por uma rasura no documento, a equipe de recursos humanos do estabelecimento enviou o atestado para a unidade de saúde.

Chegando lá, a surpresa: a gerente de saúde do local descobriu que o carimbo utilizado no documento fraudulento era de uma profissonal da unidade que teve o seu carimbo de registro extraviado dias antes.

Um boletim de ocorrência foi gerado. A Polícia Civil investigará o caso.

Falsificar um atestado médico é um crime previsto no artigo 304 do Código Penal, com um mês até um ano de prisão. Além disso, o uso do carimbo indica falsidade ideológica e material, também com punição pela lei.

Da redação