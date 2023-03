Jovem é executado a tiros após ser questionado se tinha 'chá'

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros na tarde de quarta-feira (8) em Belo Horizonte por dois suspeitos, que questionaram se ele teria "chá" — gíria usada para se referir à maconha. Segundo familiares, ele morava na rua.

Foto: reprodução redes sociais

As informações são do jornal O Tempo. Os suspeitos fugiram após o crime, ocorrido por volta das 13h. Segundo a Polícia Militar (PM), eles estavam em um carro, modelo Fiat Argo, de cor prata. O veículo estaria com a placa clonada. De acordo com o jornal, os suspeitos não foram detidos até então.

Quando chegaram ao local do crime, os militares encontraram a vítima caída no chão, já morta. A perícia da Polícia Civil foi acionada para o local. Após os trabalhos, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Familiares da vítima disseram aos policiais que, há cerca de oito meses, o jovem e a namorada dele moravam na rua. Os parentes também disseram que os dois eram usuários de droga, mas não souberam informar se eles vendiam entorpecentes. Os militares não encontraram a companheira do homem assassinado.

A Polícia Civil investigará o caso.

Da redação com O Tempo