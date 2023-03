Homem dopa namorada e filhos para estuprar menina de 7 anos

O indivíduo de 30 anos admitiu ter cometido o crime, que ocorreu em Belo Horizonte, ao confessar aos policiais que não o teria feito se não estivesse sob efeito de drogas.

Foto: Freepik

Na madrugada da última quarta-feira (8), ocorreu um grave crime no bairro Dom Silvério, na região Nordeste de Belo Horizonte. Um homem de 30 anos dopou sua família, incluindo crianças de 2, 7 e 9 anos, e estuprou uma das meninas enquanto mãe e filhos dormiam.

As crianças acordaram sem o movimento das pernas após tomarem o remédio oferecido pelo homem e foram levadas para o hospital pela mãe, uma mulher de 26 anos. A Polícia Militar (PM) foi acionada no início da tarde no Hospital Nossa Senhora Aparecida, onde mãe e filhos foram atendidos.

De acordo com o relato da mãe, na terça-feira (7), ao chegar em casa do trabalho, o companheiro, com quem se relacionava há 6 meses, disse que os filhos estavam muito agitados e ofereceu um medicamento para acalmá-los. O suspeito entregou um comprimido de clonazepam, um ansiolítico com poder sedativo, mais conhecido como Rivotril, para a mulher e ministrou 1/4 de comprimido para a menina de 2 anos e um comprimido para o garoto de 9 e a garota de 7 anos.

Segundo a PM, a mulher adormeceu após tomar o remédio e acordou por volta das 2h de quarta-feira, percebendo que o homem não estava em casa. Ela tentou procurar por ele, mas não o encontrou. A vítima só voltou a acordar às 6h, quando tentou acordar as crianças para que elas fossem para a aula.

Nesse instante, a mãe percebeu que seus filhos estavam com dificuldades para despertar. Os dois meninos mais velhos, inclusive, chegaram a vomitar, aumentando ainda mais sua preocupação. Ademais, os garotos de 7 e 9 anos pareciam ter perdido o controle das pernas, o que agravou a situação.

Assim, assustada, a mulher decidiu pedir ajuda à vizinha, que a auxiliou a levar as crianças até a unidade de saúde. No local, os médicos informaram que a paralisia temporária das extremidades inferiores é um dos sintomas do Clonazepam.

De acordo com a PM, no hospital, a menina de sete anos relatou o ocorrido.

Segundo ela, o suspeito teria dado um comprimido para sua mãe, para ela e seus irmãos, fazendo com que a família adormecesse. Posteriormente, ele teria pedido para que ela se vestisse com um shortinho "e ficar bem gostosinha" para ele. O homem teria então a violentado e forçado a tocar em seu órgão genital.

Durante seu depoimento, a vítima contou que isso já havia acontecido uma vez antes, na segunda-feira (6), quando o suspeito teria pedido que ela deitasse sobre ele no sofá para "dormirem".

Apesar de inicialmente negar ter estuprado a criança, o homem acabou confessando depois que foi encontrado pela PM em sua casa no bairro São Gabriel, na região Norte de BH.

Ele alegou ter cometido o ato por estar sob efeito de drogas e disse que, se estivesse em seu estado normal, não teria feito isso. A PM constatou que o suspeito transferiu R$ 488 da conta da mãe da vítima usando seu telefone após dopá-la.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher, que será responsável pela investigação do caso.

Da redação com O Tempo.