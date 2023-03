Tentativa de homicídio no Dona Sílvia: dois jovens são baleados

Dois jovens, de 17 e 19 anos, foram baleados na noite de quinta-feira (9) no bairro Dona Sílvia. Eles foram levados para o Hospital Municipal.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

De acordo com uma testemunha, um Ford Ka prata com vidro escuro trafegava pela Rua Adilson de Moura Silva de forma lenta. Dentro do veículo haviam dois homens que estavam armados. Eles se aproximaram das vítimas e efetuaram os disparos, fugindo na contra-mão em direção ao Cidade de Deus.

O menor foi alvejado no pé direito; já o jovem, teve disparo nas costas e foi logo socorrido por um morador até o Hospital Municipal. O menor se escondeu em um quintal de uma casa na rua, com um pano cobrindo a ferida - ele foi encontrado pela Polícia.

Autores seguem foragidos

O menor relatou para a PM que estava conversando com o amigo quando aconteceu os disparos. Ele não informou a possível motivação do crime. Até o momento não há informações do paradeiro dos atiradores.

Foram diversos disparos que aconteceram neste atentado: três tiros acertaram o portão de uma casa e acabaram atingiram um para-choque de um carro estacionado.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem baleado nas costas tem passagens por tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio e a vida.

Da redação