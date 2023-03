Um inquérito conduzido pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu que uma menina de 13 anos foi vítima de abuso sexual pelo seu tio, com o conhecimento e consentimento de seu pai, na cidade de Turmalina, localizada na região do Vale do Jequitinhonha.

Foto: Pixabay/Divulgação

Nesta segunda-feira (13), o pai da vítima, de 38 anos, foi também indiciado por estupro de vulnerável. Já o tio da menina, de 30 anos, foi preso preventivamente no início deste mês após uma operação da polícia que interveio em um encontro entre ele e a vítima.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, o tio da menina abusava dela sempre que ficava sozinho com ela. Entretanto, as investigações revelaram que o pai da menina não apenas sabia do crime, mas também permitia que a filha fosse abusada.

Em razão dessa descoberta, o pai da vítima também foi indiciado por estupro de vulnerável. O inquérito foi enviado à Justiça.

Da redação com O Tempo,