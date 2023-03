VÍDEO: dois homem assaltam motociclista na praça da Prefeitura, em Sete Lagoas, e câmeras de segurança flagram momento

Imagens de câmera de segurança mostram momento em que dupla rende homem e roubam sua motocicleta e mochila.

Foto: Divulgação

O assalto aconteceu na noite de segunda (13/03), por volta das 19:10h, em frente à agência do Sicoob Credisete, na Pça. Barão do Rio Branco (Pça. Da Prefeitura) em Sete Lagoas.



Quaisquer informações sobre o paradeiro do veículo podem ser informadas de forma anônima via Disque Denúncia no 181.