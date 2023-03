Transmissão de bingo ilegal em bar de Prudente de Morais é descoberto pela Polícia

Uma transmissão de esquema ilegal de telebingo foi apreendido em um bar pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (13) em Prudente de Morais. Os sorteios eram feitos pela internet.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O bar fica na Rua Zito Guiscem, no centro da cidade. Os militares apreenderam uma televisão, uma máquina de impressão de cartelas (com algumas já emitidas). A proprietária do bar relatou que uma outra pessoa forneceu o equipamento.

Ainda de acordo com a mulher, o acordo é que 90% do valor arrecadado ficaria com os proprietários do esquema, sendo que o homem que instalou os equipamentos ia ao bar toda segunda-feira para buscar os valores e realizar a manutenção nos equipamentos.

A dona do bar foi detida, mas liberada na sequência pós assinatura de Termo Circustanciado de Ocorrência (TCO).

Da redação